В Минтрансе рассказали, как роботизация в дорожной сфере помогает ветеранам СВО Никитин: роботизация помогает ветеранам СВО адаптироваться в дорожной сфере

Москва25 июн Вести.Автономные беспилотные технологии позволяют привлекать ветеранов спецоперации к работе в дорожной отрасли, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Глава Минтранса отметил, что традиционная работа дорожника отличается большой физической нагрузкой. Однако современные цифровые и беспилотные технологии позволяют привлечь к этой работе даже ветеранов СВО, которым остается лишь контролировать процесс.

Ты сидишь за экраном с пультом и управляешь этой техникой путем нажатия кнопок. Поэтому одна из очень важных задач для Росавтодора, для Минтранса – это создание возможностей для ребят и героев нашей специальной военной операции. И роботизация здесь очень помогает сказал Андрей Никитин

Ранее министр транспорта заявил, что Россия, по оценкам экспертов, входит в тройку самых продвинутых стран по развитию сферы беспилотных технологий.