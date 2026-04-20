Никитин подчеркнул важность выстраивания системной работы с губернаторами Никитин: нужно выстроить системную работу с губернаторами

Москва20 апр Вести.Для улучшения работы транспортной инфраструктуры необходимо выстраивать системную работу с губернаторами. Об этом ИС "Вести" рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он объяснил, что задачи, которые ставятся руководством страны, исполняют именно главами муниципальных образований.

У муниципалитетов главная роль, потому что те решения, которые принимаются, реализуются они главами муниципальных образований. И если эта система целей, которые ставит президент, до конкретного муниципалитета не выстроена, то взаимодействовать очень сложно. ... Мы с губернаторами должны выстроить системную работу. Сегодня не все еще сделано хорошо, но мы стараемся рассказал Никитин

Ранее Никитин заявил, что Новгородская область является важным транспортным узлом РФ, через который проходит как трасса М-11, так и строящаяся ВСМ. Также глава Минтранса на примере креветки объяснил важность цифровизации.