Москва4 июн Вести.Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, выстраивающий новую систему взаимодействия с регионами. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он рассказал, что новый законопроект позволит выстраивать единую транспортную политику в стране.

Это закон, который выстраивает новую систему взаимодействия с регионами. У нас уходит история, когда деньги отдали в регион, и не знаем, какой результат. Мы будем согласовывать назначение региональных министров транспорта. Это позволит выстраивать единую транспортную политику. И в том числе, вы знаете, есть поручение президента ремонтировать дороги к школам, больницам и так далее. В первую очередь к социальным объектам сообщил Никитин

По словам министра, в некоторых регионах решение задач проводится эффективно, однако есть субъекты, которые относятся халатно.

Вот такая единая система позволит нам все-таки эти задачи доводить до конца. И те деньги, которые в том числе из федерального бюджета даются регионам на развитие транспорта, чтобы они шли в том направлении, которое важно для нашей социальной политики добавил он

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал ИС "Вести", что тема транспорта является ключевой для региона.