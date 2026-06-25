Быстро и недорого: в Минтрансе рассказали о приоритете в дорожном строительстве Никитин: цифровые технологии позволят строить дороги лучше, быстрее и дешевле

Москва25 июн Вести.Цифровые технологии позволяют осуществлять дорожное строительство быстро и недорого. Об этом рассказал министр транспорта России Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой

Мы должны строить самые лучшие дороги, мы должны строить дороги быстро. Мы должны строить дороги недорого. И для всего этого нам нужно, конечно, переходить на современные цифровые технологии, уметь анализировать качество дороги отметил он

Министр подчеркнул, что строительство дороги является сложным технологическим процессом, поскольку необходимо учитывать множество факторов при ее создании.

Дорога — это сложный инженерный объект и буквально от всех составляющих - начиная от нижних слоев и кончая уже асфальтобетоном, разметкой, - все это требует очень высокого качества и очень правильного применения добавил он

Ранее Никитин сообщил, что в РФ разрабатывается закон о транспортных средствах с высокой автоматизацией. По его словам, аналогов такого комплексного и цельного законопроекта по данной теме нет ни в одной стране мира.