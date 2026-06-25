Министр транспорта Никитин расскажет, куда движется транспортная отрасль РФ Глава Минтранса расскажет KP.RU о развитии транспорта в России

Москва25 июн Вести.Глава Минтранса России Андрей Никитин посетит студию Радио "Комсомольская правда", сообщает KP.RU.

Министр побеседует с политическим обозревателем издания Александром Гамовым и ответит на наиболее интересные и острые вопросы читателей.

Андрей Никитин возглавил Министерство транспорта РФ 8 июля 2025 года, и с момента его назначения прошел почти год. В эфире "КП" он расскажет, что уже удалось сделать за это время и какие задачи сейчас стоят перед ведомством.

Отдельное внимание в разговоре планируется уделить вопросам, которые волнуют россиян. Никитин предложил читателям направлять свои идеи о том, что нужно изменить в работе транспорта - железнодорожного, авиационного, речного и морского - чтобы он стал эффективнее.

Задать вопрос министру предлагается с помощью онлайн-формы, размещенной на сайте издания.