Минтранс планирует сделать флаг России более удобным для судовладельцев Никитин: планируется сделать флаг России более удобным для судовладельцев

Москва1 июл Вести.В Минтрансе РФ идет работа над документами, которые позволят сделать российский флаг более конкурентоспособным и привлекательным для судовладельцев. Об этом ИС "Вести" рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

Он подчеркнул важность этой задачи и напомнил, что ее озвучивал российский лидер Владимир Путин.

То, о чем президент сказал на Петербургском [международном экономическом] форуме. Это задача создания российского торгового флота под российским флагом. Сегодня, вы знаете, очень многие суда, которые перевозят российские грузы, ходят под иностранными флагами. Вот Минтранс готовит соответствующие документы, которые позволят сделать российский флаг конкурентоспособным, привлекательным и удобным для наших судовладельцев рассказал Никитин

О планах создать более комфортные условия для регистрации судов под российским флагом министр также заявлял 5 июня на полях ПМЭФ.

Ранее президент РФ во время своего выступления на ПМЭФ поставил задачу вхождения торгового флота России в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту (полная грузоподъемность судна).