Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин попросил правительство и Министерство транспорта продолжить работу, направленную на повышение привлекательности российского торгового флага​​​. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что перед Россией стоит задача войти в десятку ведущих государств мира по совокупному дедвейту торгового флота.

Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага сказал Путин

Российский лидер добавил, что собственная логистическая, производственная, технологическая и финансовая база представляют собой серьезные конкурентные преимущества на глобальном рынке.