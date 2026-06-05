Путин: Россия намерена построить один из крупнейших торговых флотов в мире

Россия продолжит развивать ледокольный флот и строить танкеры, заявил Путин Путин: Россия намерена построить один из крупнейших торговых флотов в мире

Москва5 июн Вести.Россия намерена войти в число стран, обладающих самым крупным торговым флотом, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что страна готова развивать торговый и ледокольный флоты, строить танкеры и другие суда для достижения этой цели.

Мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота сказал Путин

Ранее заместитель руководителя проекта серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" Павел Дурасов рассказал, что основной миссией судна станет обеспечение круглогодичной навигации на Северном морском пути, а также укрепление позиций РФ в регионе.