Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя Путин поздравил специалистов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя

Москва29 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил специалистов и ветеранов судостроительной отрасли в Днем кораблестроения. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте российского лидера.

Он отметил, что в 2026 году Военно-морской флот России отмечает 330-летие.

Уверен, что отечественные корабелы – коллективы верфей, заводов и конструкторских бюро – будут и впредь достойно выполнять намеченные планы отмечается в поздравлении

Глава государства также подчеркнул, что сегодня судостроительная отрасль решает важные задачи, направленные на обновление флота, достижение технологического суверенитета, а также обеспечение обороноспособности страны. По словам Путина, большое внимание также уделяется гражданским судам различного назначения и атомным ледоколам, которые обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и Трансарктическому транспортному коридору.

В заключение Путин пожелал трудовых свершений и всего самого доброго.