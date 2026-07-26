Путин в Петербурге заслушал доклад и кратко пообщался с главкомом ВМФ Моисеевым

Путин в Адмиралтействе кратко поговорил с главкомом ВМФ Моисеевым Путин в Петербурге заслушал доклад и кратко пообщался с главкомом ВМФ Моисеевым

Москва26 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Петербург кратко пообщался в Главном Адмиралтействе с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым.

В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-морского флота.

Путин в воскресенье прибыл в Адмиралтейство, его встретили Моисеев, министр обороны Андрей Белоусов и глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Президент заслушал доклад Моисеева, а потом кратко с ним пообщался, пишет РИА Новости.

Ранее Путин в видеообращении поздравил моряков с Днем ВМФ, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности.