Путин вручил награды в День Военно-Морского Флота России Путин наградил служащих Военно-Морского Флота России

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге вручил государственные награды служащих ВМФ страны.

Российский лидер находится с рабочей поездкой в городе на Неве. Торжественная церемония прошла в петербургском Адмиралтействе. В ходе своего визита Путин кратко поговорил с главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым.

В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-Морского Флота.

Ранее Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ, отметив их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности.