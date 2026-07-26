Москва26 июлВести.Специальная военная операция (СВО) на Украине рано или поздно завершится, но важно сохранить то чувство единства, которое зародилось в это время как на фронте, так и в тылу. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время общения с военными моряками в Санкт-Петербурге.
Все-таки чувствовать себя единой семьей — это чрезвычайно важно для любой страны, а для такой многонациональной страны, как Россия, важно вдвойне или даже втройне. Вот у нас закончится СВО, а она закончится, безусловно рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства сохранитьсказал Путин
В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-Морского Флота.
В день праздника Путин посетил в Петербурге Адмиралтейство, где вручил государственные награды отличившимся военным, а затем поговорил с ними за бокалом шампанского.