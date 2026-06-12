Москва12 июнВести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими - участниками специальной военной операции отметил их вклад в защиту Родины и подчеркнул, что День России — это их день.
Глава государства отметил, что хотел встретиться с бойцами СВО именно в День России.
Вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день - День Россиисказал Путин
По словам российского лидера, группировка ВС РФ в зоне проведения спецоперации превышает 700 тысяч человек. Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с представителями войск, участвующих в специальной военной операции.