Путин заявил на встрече с участниками СВО, что День России - это их день

Путин на встрече с участниками СВО заявил, что День России - это их день Путин заявил на встрече с участниками СВО, что День России - это их день

Москва12 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими - участниками специальной военной операции отметил их вклад в защиту Родины и подчеркнул, что День России — это их день.

Глава государства отметил, что хотел встретиться с бойцами СВО именно в День России.

Вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день - День России сказал Путин

По словам российского лидера, группировка ВС РФ в зоне проведения спецоперации превышает 700 тысяч человек. Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с представителями войск, участвующих в специальной военной операции.