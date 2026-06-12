Москва12 июн Вести.Российские войска в зоне СВО каждый день закрепляют контроль над историческими территориями России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом президент заявил на встрече с участниками СВО.

У нас все получается, мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, в этом не должно быть ни у кого сомнений