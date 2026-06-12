Москва12 июнВести.Российские войска в зоне СВО каждый день закрепляют контроль над историческими территориями России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом президент заявил на встрече с участниками СВО.
У нас все получается, мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, в этом не должно быть ни у кого сомненийсказал он
Путин также обратил внимание на важность опережения действий противника.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что сначала текущего года российские военные взяли под контроль более 1,7 тыс. кв. км территории.