День ВМФ в Петербурге начался с возложения цветов к Медному всаднику

В Петербурге в День ВМФ возложили цветы к Медному всаднику День ВМФ в Петербурге начался с возложения цветов к Медному всаднику

Москва26 июл Вести.Праздничная программа Дня Военно-морского флота в Петербурге началась с возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади, пишет "Коммерсант".

В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и главком ВМФ – Герой России адмирал Александр Моисеев.

В Петербурге День ВМФ начался с возложения цветов к Медному всаднику говорится в публикации

Цветы к памятнику также возложили врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и участники движения "Волонтеры Победы", отмечает издание.

Завершилось торжественное мероприятие в центре Петербурга прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.

День Военно-морского флота традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. В этом году он пришелся на 26 июля.