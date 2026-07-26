Москва26 июлВести.Праздничная программа Дня Военно-морского флота в Петербурге началась с возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади, пишет "Коммерсант".
В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и главком ВМФ – Герой России адмирал Александр Моисеев.
В Петербурге День ВМФ начался с возложения цветов к Медному всадникуговорится в публикации
Цветы к памятнику также возложили врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и участники движения "Волонтеры Победы", отмечает издание.
Завершилось торжественное мероприятие в центре Петербурга прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.
День Военно-морского флота традиционно отмечается в России в последнее воскресенье июля. В этом году он пришелся на 26 июля.