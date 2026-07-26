Бюст адмирала Нахимова в День ВМФ открыли в Петербурге

В Петербурге состоялась церемония открытия бюста адмирала Нахимова Бюст адмирала Нахимова в День ВМФ открыли в Петербурге

Москва26 июл Вести.Бюст адмирала Павла Нахимова открыли в Санкт-Петербурге 26 июля, в День Военно-Морского Флота, сообщается на сайте городской администрации.

Он установлен в сквере Главного Адмиралтейства.

В церемонии приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов, главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, а также личный состав роты почетного караула.

Губернатор поздравил всех с Днем Военно-Морского Флота.

Для Петербурга, морской столицы России, этот праздник очень важен приводятся его слова в публикации

Беглов напомнил, что Нахимов учился и начинал служить в Санкт-Петербурге, а потом стал великим флотоводцем, защитником Севастополя.

Открытие памятника сопровождалось исполнением гимна России и ударом в корабельный колокол.

Кроме того, в Главном сквере Адмиралтейства состоялась церемония закладки капсулы с посланием под символическим названием "Связь поколений 1945-2045". Послание должно быть вскрыто в День ВМФ в 2045 году – в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.