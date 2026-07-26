Москва26 июлВести.Бюст адмирала Павла Нахимова открыли в Санкт-Петербурге 26 июля, в День Военно-Морского Флота, сообщается на сайте городской администрации.
Он установлен в сквере Главного Адмиралтейства.
В церемонии приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов, главком ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, а также личный состав роты почетного караула.
Губернатор поздравил всех с Днем Военно-Морского Флота.
Для Петербурга, морской столицы России, этот праздник очень важенприводятся его слова в публикации
Беглов напомнил, что Нахимов учился и начинал служить в Санкт-Петербурге, а потом стал великим флотоводцем, защитником Севастополя.
Открытие памятника сопровождалось исполнением гимна России и ударом в корабельный колокол.
Кроме того, в Главном сквере Адмиралтейства состоялась церемония закладки капсулы с посланием под символическим названием "Связь поколений 1945-2045". Послание должно быть вскрыто в День ВМФ в 2045 году – в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.