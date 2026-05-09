Власти Петербурга поздравили с Днем Победы ветеранов и жителей города

Москва9 мая Вести.С 81-летием Победы в Великой Отечественной войне жителей Санкт-Петербурга поздравили власти города. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора и правительства.

Мы всегда будем помнить, что Великая Победа над фашизмом была достигнута благодаря героизму и сплоченности всего многонационального советского народа приводятся слова губернатора Александра Беглова и председателя парламента Александра Бельского

В совместном заявлении также говорится, что сегодня при поддержке президента РФ принят закон, по которому знак "Жителю блокадного Ленинграда" вместе со всеми положенными мерами поддержки получили все, кто провел в осажденном городе хотя бы один день.

Также стало известно, что утвержден проект центрального монумента нового мемориала участникам Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

Этот проект поддержал президент России говорится в сообщении

Власти города пожелали ветеранам и жителям крепкого здоровья, долголетия, любви близких и мирного неба над головой.