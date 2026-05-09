Москва9 маяВести.С 81-летием Победы в Великой Отечественной войне жителей Санкт-Петербурга поздравили власти города. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора и правительства.
Мы всегда будем помнить, что Великая Победа над фашизмом была достигнута благодаря героизму и сплоченности всего многонационального советского народаприводятся слова губернатора Александра Беглова и председателя парламента Александра Бельского
В совместном заявлении также говорится, что сегодня при поддержке президента РФ принят закон, по которому знак "Жителю блокадного Ленинграда" вместе со всеми положенными мерами поддержки получили все, кто провел в осажденном городе хотя бы один день.
Также стало известно, что утвержден проект центрального монумента нового мемориала участникам Ленинградской битвы на Пулковских высотах.
Этот проект поддержал президент Россииговорится в сообщении
Власти города пожелали ветеранам и жителям крепкого здоровья, долголетия, любви близких и мирного неба над головой.