Москва1 маяВести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" рассказал о том, в каком формате пройдет парад Победы на Дворцовой площади 9 мая.
Парад на Дворцовой площади состоитсязаявил он
По словам Беглова, вход на событие будет осуществляться только по приглашениям.
Мэр города обратил внимание, что порядок проведения праздника Дня Победы находится в зоне ответственности регионов.
Ранее в пресс-службе Ленинградского военного округа (ЛенВО) сообщали, что на параде 9 Мая в Санкт-Петербурге будет представлена только ретро-техника времен Великой Отечественной войны.