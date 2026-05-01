Беглов: вход на парад 9 Мая в Петербурге будет только по приглашениям

Вход на парад 9 Мая в Санкт-Петербурге будет только по приглашениям Беглов: вход на парад 9 Мая в Петербурге будет только по приглашениям

Москва1 мая Вести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" рассказал о том, в каком формате пройдет парад Победы на Дворцовой площади 9 мая.

Парад на Дворцовой площади состоится заявил он

По словам Беглова, вход на событие будет осуществляться только по приглашениям.

Мэр города обратил внимание, что порядок проведения праздника Дня Победы находится в зоне ответственности регионов.

Ранее в пресс-службе Ленинградского военного округа (ЛенВО) сообщали, что на параде 9 Мая в Санкт-Петербурге будет представлена только ретро-техника времен Великой Отечественной войны.