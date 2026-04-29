Москва29 апрВести.На параде 9 Мая в Санкт-Петербурге будет представлена только ретро-техника времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа (ЛенВО).
Там уточнили, что военной техники на нем не будет.
В параде примет участие ретро-техника времен Великой Отечественной войныговорится в сообщении
Ранее сегодня стало известно, что в Петербурге изменили концепцию проведения парада в День Победы на Дворцовой площади. Посмотреть его вживую сможет меньше людей, чем планировалось изначально.