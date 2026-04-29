В Петербурге изменили концепцию проведения парада на Дворцовой площади Число зрителей на параде 9 мая в Петербурге значительно сократили

Москва29 апр Вести.В этом году парад в День Победы 9 мая в Петербурге вживую сможет посмотреть гораздо меньше людей, чем обычно, и меньше, чем предполагалось изначально, пишет "Фонтанка".

В городе изменили концепцию проведения парада на Дворцовой площади говорится в публикации

По сведениям издания, этому решению предшествовало совещание по обеспечению правопорядка в Петербурге под руководством губернатора города, а также обращение врио командующего войсками Ленинградского военного округа.

Изначально предполагалось, что на центральной трибуне разместят 210 человек, на боковых – по 620 и еще около ста складных стульев, а на смотровой площадке со стороны Миллионной улицы будут наблюдать за парадом не меньше двух тысяч человек.

В итоге же было решено поставить одну трибуну на 252 посадочных места и 50 складных стульев.

Кроме того, смотровой площадки сбоку от трибун на несколько тысяч человек устанавливать не предполагается, сообщает издание.