Москва8 маяВести.Число журналистов, освещающих Парад Победы на Красной площади в Москве, будет ограничено из-за формата мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что аккредитацию ни у кого не отзывали.
В этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограничен состав журналистовсказал Песков на брифинге
Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Кремль якобы отозвал аккредитацию у журналистов из недружественных РФ стран.