Песков: число журналистов на параде Победы ограничили из-за его формата

Москва8 мая Вести.Число журналистов, освещающих Парад Победы на Красной площади в Москве, будет ограничено из-за формата мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что аккредитацию ни у кого не отзывали.

В этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограничен состав журналистов сказал Песков на брифинге

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Кремль якобы отозвал аккредитацию у журналистов из недружественных РФ стран.