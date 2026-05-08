Москва8 маяВести.Кремль аннулировал ранее выданные аккредитации иностранным журналистам из недружественных стран для работы на Параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, редакции ряда СМИ сообщили об этом по телефону. Среди лишенных аккредитации журналистов — представители немецких ARD и ZDF, Sky, французского агентства AFP, итальянской Rai и японской NHK.
Как отмечает Spiegel, представитель Кремля заявил, что решение принято в связи с изменением формата освещения мероприятия.
По данным издания, это первый случай, когда ранее выданные аккредитации на праздничные мероприятия 9 мая в Москве были отозваны.
Официально российские власти эту информацию не комментировали.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Парад на Красной площади пройдет без военной техники для минимизации угроз со стороны Украины.