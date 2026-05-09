Посетителей в Кремль 9 мая не пустят, развод караула на Соборной площади отменен ФСО: для посетителей Кремль 9 мая будет закрыт

Москва9 мая Вести.В День Победы, 9 мая 2026 года, территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей. Об этом сообщается в официальном информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Кроме того, в этот день не состоится и традиционная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

"Допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным РИА Новости, к параду Победы на Красной площади компания ZVEZDA подготовила специальные подарки гостям праздничного мероприятия. Организация занимается производством сборных моделей военных техники и настольных игр. Отдельно купить подобное издание будет нельзя, так как серия лимитированная и предназначена исключительно для заказа под трибуну. Пока компания решила оставить в секрете, какой именно памятный презент будет предложен гостям парада.