В Кремле опровергли отзыв аккредитаций у иностранных СМИ на Парад Победы

Москва8 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации СМИ, в которых утверждалось, что Москва якобы отозвала аккредитацию у корреспондентов зарубежных СМИ на парад Победы 9 мая.

Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что не было ни одного случая лишения корреспондентов аккредитации.

Это ложная информация, так мы можем констатировать сказал он

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что на участие в церемонии поступило очень много заявок от иностранных журналистов. Однако в этом году мероприятие ограничено по формату, поэтому был ограничен и состав представителей СМИ.

По словам Пескова, аккредитацию получили все журналисты, которые будут присутствовать на параде. В основном это специалисты, обеспечивающие телетрансляцию, а также представители "кремлевского пула" и международных СМИ, которые постоянно освещают деятельность президента.

Ранее Spiegel писала, что аккредитация якобы отозвана у СМИ "недружественных стран".