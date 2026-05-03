Актриса Андрейченко: День Победы - мой самый любимый праздник Андрейченко назвала День Победы самым главным праздником в мире

Москва3 мая Вести.День Победы является самым важным и значимым праздником для всего мира, заявила в интервью ИС "Вести" заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко.

Я хочу поздравить нас всех с праздником, с самым большим в нашей стране и который только есть на Земле. С Днем Победы! 9 Мая - это самый любимый праздник моей жизни. Это очень важно. Мой папа – герой войны. Убежал он на фронт в 13 лет поделилась она

Минобороны РФ 29 апреля сообщило, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будет скорректирован с учетом оперативной обстановки, а потому пройдет без военной техники. При этом в ведомстве отметили, что в параде будет задействована авиация.

Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое решение было принято для минимизации угроз со стороны киевского режима.