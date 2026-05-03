Актриса Андрейченко заявила, что мечтает о роли императрицы Екатерины II Актриса Андрейченко рассказала о желании сыграть роль императрицы Екатерины II

Москва3 мая Вести.Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко мечтает сыграть роль императрицы Екатерины II. Об этом актриса рассказала в интервью ИС "Вести".

Я начинаю новую жизнь, совсем как маленький ребеночек. Как идет, так идет. Я очень хочу сниматься в кино! Я очень хочу сыграть Екатерину Великую в старом возрасте. Это была величайшая женщина, которая так любила Россию и уважала ее культуру поделилась актриса

3 мая Наталья Андрейченко отмечает 70-летний юбилей. По ее словам, этот день она проведет с близкими людьми.

Также в интервью ИС "Вести" заслуженная артистка РСФСР рассказала, что ее любимый праздник – День Победы.