Москва28 июл Вести.Советская и российская актриса Наталия Белохвостикова сегодня, 28 июля, отметила 75-летний юбилей. Ее коллеги рассказали ИС "Вести" о работе с артисткой.

Так, режиссер Светлана Дружинина рассказала, почему для фильма-оперетты "Принцесса цирка" на роль графини выбрала Белохвостикову.

[Это было] интеллигентно, очень красиво, сдержанно и аристократично. Мне сказали – "да вы что! Она? Петь и танцевать?" Да! И петь, и танцевать! сказала Дружинина

По словам заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна, в семье Белохвостикову всегда считали главной.

Номинальным главой был [муж Владимир] Наумов… а фактически – Наташа. Всячески демонстрировала, что истинный хозяин дома – это вот муж, на самом деле рулила очень деликатно сказал он

Белохвостикову прославили фильмы "У озера", "Красное и черное", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43".