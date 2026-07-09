Всегда стремится к совершенству: актеры поздравили Екатерину Гусеву с 50-летием Звезде "Бригады" – 50 лет: актеры поздравили Екатерину Гусеву с юбилеем

Москва9 июл Вести.Российская актриса Екатерина Гусева 9 июля отмечает свой юбилей – звезде сериала "Бригада" исполнилось 50 лет. За годы своей карьеры народная артистка РФ поразила зрителей десятками незабываемых образов в кино и на сцене.

Запомнившейся для многих стала ее роль Ольги Суриковой - хрупкой, но несгибаемой жены Саши Белого из "Бригады". Народный артист России Сергей Безруков, сыгравший криминального авторитета в известном сериале, в комментарии для ИС "Вести" поздравил актрису с 50-летием.

Дорогая Катя, поздравляю тебя с юбилеем! Желаю тебе всего самого хорошего, конечно же, сил, терпения и большого количества проектов. Потому что для нас, для актеров, конечно, самое главное, чтобы было много интересной, замечательной работы. Искренне от души поздравляю с юбилеем! сказал он

Для Екатерины Гусевой работа действительно является важной частью жизни, отметила актриса Ольга Остроумова. По ее словам, когда она впервые познакомилась с актрисой на съемках триллера Николая Лебедева "Змеиный источник", то сразу поняла: Екатерина – целеустремленная и сильная личность.

Мы первый раз встретились на "Змеином источнике", режиссер Николай Лебедев снимал. Я тогда увидела, что [Екатерина] - это человек со стержнем внутренним, очень сильным. Она народная артистка. Могу сказать о ней только положительное. Невероятно, сколько она успевает! восхитилась Остроумова

По словам артистки, Гусева в творчестве, в актерской игре стремится достичь совершенства.

Она большая трудяга, и она всегда все успевает. Что удивительно и что восхищает в ней. Она и сама талантливая, ей много дано, и она еще умеет это развивать. И свой талант, и свой голос. Она хочет достичь совершенства, достичь вот этого верха. Вот качество замечательное. А еще она замечательная мама. У нее прекрасные дети, прекрасная семья сказала актриса

В день рождения Гусевой она пожелала ей сил и творческих успехов.

Дай Бог ей сил, здоровья и, конечно, прекрасных ролей. Хочется пожелать ей мощных ролей. Она это может добавила Остроумова

Подруга Гусевой, российская актриса театра и кино Ольга Кабо в интервью ИС "Вести" призналась, что восхищается ее целеустремленностью.

Катя движется вперед, мне очень нравится ее целеустремленность, ее работоспособность поделилась она

Кабо и Гусева дружат семьями, их дети также отлично ладят. По мнению Кабо, такая преемственность дружбы, человеческого общения очень важна. А еще, добавила артистка, ее вдохновляет то, что Екатерина в ответственный момент всегда готова прийти на помощь.

Катя очень хорошо поет, она же покоряет сцены именно в музыкальных спектаклях и "Романтике романса". А я никогда в жизни профессионально вживую со сцены не пела. У меня был страх был перед тем, как я с этим справлюсь. И Катя меня всегда поддерживала очень трогательно, так, что вдохновляло. И даже когда что-то не всегда все получалось, она всегда протягивала руку поддержки. И это очень ценно, это дорогого стоит. Катя - очень надежный человек, прекрасная актриса, партнер. У нее своя жизненная позиция, и ее можно за это уважать. Она умница! добавила артистка

О своей философии в творчестве ранее народная артистка России Екатерина Гусева рассказала в интервью ИС "Вести". По ее словам, в искусстве не ищут соперников — главная борьба идет с самим собой.

31 октября в рамках проекта "Выдающиеся актеры в Кремле" состоится юбилейный концерт народной артистки России. В программе мероприятия будут представлены любимые песни и стихи Гусевой, также на сцене выступят ее коллеги и дети.