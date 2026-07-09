Москва9 июл Вести.В программу юбилейного концерта народной артистки России Екатерины Гусевой в Государственном Кремлевском Дворце вошли ее любимые песни и стихи, также на сцене выступят ее коллеги и дети. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

9 июля актрисе исполнилось 50 лет. Юбилейный концерт состоится 31 октября в рамках проекта "Выдающиеся актеры в Кремле".

Сольный концерт в Кремле. Что тут можно сказать? Это вершина, это возможность выйти на эту сцену не одной, а с теми людьми, которые со мной прошли большой творческий путь, которых я очень люблю, которым я всем обязана: мои партнеры придут, мои учителя, зрители, которые много лет со мной, мои родные и близкие, даже дети, сын и дочь, выйдут со мной на сцену, вместе споем перечислила актриса

Актриса также исполнит свои известные роли: Анна Каренина, Екатерина Великая, Катя Татаринова, миледи и атаманша.