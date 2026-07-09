Народная артистка Гусева: в искусстве нет соперников — нужно победить себя

Актриса Гусева рассказала об уроке, который усвоила со времен щукинского училища Народная артистка Гусева: в искусстве нет соперников — нужно победить себя

Москва9 июл Вести.В искусстве не ищут соперников — главная борьба идет с самим собой, заявила в интервью ИС "Вести" народная артистка России Екатерина Гусева.

Выпускница Высшего театрального училища им. Щукина рассказала, что студентов оценивали не по общим стандартам успеваемости, а по тому, как человек трансформировался.

Поощряли за то, что человек победил себя. А за то, что ты можешь — неинтересно: "Сделай больше, чем ты можешь". Такой урок еще с со времен Щукинского училища я усвоила. Я понимала, что нет соперников… В искусстве их нет — это не спорт, ты должен победить себя. Ты должен быть лучше, чем вчера. Вот такая вечная борьба рассказала Гусева

9 июля актрисе исполнилось 50 лет. По этому случаю в Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт.