Москва21 маяВести.Недруги России, которым не нравятся ее успехи, могут "отравиться", заявила народная артистка России Надежда Бабкина на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Артистка подчеркнула, что Россия не может не победить в специальной военной операции, поскольку ныне живущие граждане страны - продолжатели "подвига своих родителей".
Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного многонационального генетического кода, которым создали такой сплав, который нас всех держит. Ну а кому не нравится - пускай отравятсяподытожила Бабкина
В четверг в Кремле состоялась традиционная церемония вручения государственных наград, в которой принял участие президент России Владимир Путин. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди награжденных - участники СВО, часть наград вручена посмертно.