Путин, общаясь с обладателями госнаград, пошутил с Бабкиной и Антоновым

Москва21 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин по окончании церемонии вручения госнаград в Кремле традиционно пообщался с ее участниками за бокалом шампанского.

Беседуя с гостями, глава государства отметил, что получившие ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов "не заинтересовались шампанским", передает ТАСС.

Бабкина ответила президенту, что "артисты не пьют". Путин усмехнулся и поделился с гостями репликой артистки, отметив, что "мало" можно. Бабкина и Антонов вместе с другим гостями подняли бокалы, причем артистка разделила свой с коллегой со словами: "Я с тобой поделюсь!"

Общение главы государства с отмеченными госнаградами россиянами завершилось совместным фотографированием.