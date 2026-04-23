Москва23 апр Вести.Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения победителей чемпионатов мира по боксу передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину.

Во время беседы с атлетами глава государства обратил внимание на то, что у руководителя спортивной федерации отсутствует напиток для праздничного тоста.

Российский лидер поинтересовался у Беспутина, по какой причине тому не подали бокал, после чего сразу предложил ему свой.

Беспутин попытался отказаться и вернуть бокал главе государства.

Мне принесут успокоил спортсмена президент

Ранее Путин заявил, что российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену.