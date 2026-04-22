Москва22 апр Вести.Прежнее руководство Международного олимпийского комитета повело себя позорно и трусливо, заявил президент России Владимир Путин.

В среду глава государства в Кремле вручил награды спортсменам и представителям Федерации бокса.

Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма сказал Путин

Многие международные чиновники, продолжил он, обнажили свою коррумпированность и политическую ангажированность, вводя избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий РФ по защите ее интересов в рамках украинского конфликта и при этом игнорируя другие многочисленные вооруженные конфликты.

Российский лидер также выразил надежду на то, что новые руководители МОК и международных спортивных федераций смогут преодолеть это "позорное наследие своих предшественников".