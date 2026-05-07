Семенович заявила, что является достоянием России и угрозой для Украины

Семенович назвала себя достоянием России и угрозой для Украины Семенович заявила, что является достоянием России и угрозой для Украины

Москва7 мая Вести.Российская певица и актриса Анна Семенович заявила в интервью РИА Новости, что считает себя достоянием России и угрозой для Украины.

Артистка подчеркнула, что является очень красивой женщиной и также обладает правильными ценностями, о чем говорят ее поступки.

Был смешной мем, что я - достояние России. Это да, я женщина с такими формами и такими поступками, что я - достояние России, а значит - и угроза для Украины сказала Семенович

Она также рассказала, как помогает военнослужащим на специальной военной операции (СВО). По ее словам, артисты активно занимаются гуманитарной помощью.

Знаменитость не раз бывала в зоне проведения СВО, в частности в Луганске и Донецке. В 2022 году она была включена властями Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.