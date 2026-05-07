Москва7 маяВести.Российская певица и актриса Анна Семенович заявила в интервью РИА Новости, что считает себя достоянием России и угрозой для Украины.
Артистка подчеркнула, что является очень красивой женщиной и также обладает правильными ценностями, о чем говорят ее поступки.
Был смешной мем, что я - достояние России. Это да, я женщина с такими формами и такими поступками, что я - достояние России, а значит - и угроза для Украинысказала Семенович
Она также рассказала, как помогает военнослужащим на специальной военной операции (СВО). По ее словам, артисты активно занимаются гуманитарной помощью.
Знаменитость не раз бывала в зоне проведения СВО, в частности в Луганске и Донецке. В 2022 году она была включена властями Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.