Москва5 авг Вести.Украинский Минкульт внес российскую актрису Валентину Рубцову в список лиц, которые угрожают национальной безопасности, говорится в приказе ведомства.

Рубцова известна по ролям в телесериалах "Универ" и "СашаТаня", а также по участию в поп-группе "Девочки".

Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович <...>, Рубцова Валентина Павловна сообщается в тексте приказа

Кроме того, в этот список попал блогер Аким Апачев (Гасанов).

В апреле 2026 года стало известно, что Рубцова была внесена в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец".

Персональные данные Рубцовой добавили на сайт 6 апреля. Поводами для их публикации стали поддержка Рубцовой специальной военной операции и якобы покушение на территориальную целостность Украины.