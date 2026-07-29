Москва29 июлВести.Сразу 16 российских актеров были внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за съемки в шпионском детективе "Центурия", передает ТАСС, ознакомившись с данными ресурса.
В базу внесены Александр Сибирцев, Александр Скулков, Сергей Плешаков, Олег Чемодуров, Андрей Пряников, Алексей Воскович, Тимофей Сапронов, Виталий Виноградов, Елизар Стрельченко, Анатолий Лебединский, Наталья Логинова, Матвей Большаков, Руслан Парпиев, Роман Веслаух, Владимир Глушков и Хетаг Хинчаговотмечается в сообщении
Ранее в базу украинского сайта попали 22 актера этого сериала.