В базу "Миротворца" внесли сразу 16 российских актеров из сериала "Центурия"

Актеров российского шпионского сериала внесли в базу "Миротворца" В базу "Миротворца" внесли сразу 16 российских актеров из сериала "Центурия"

Москва29 июл Вести.Сразу 16 российских актеров были внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за съемки в шпионском детективе "Центурия", передает ТАСС, ознакомившись с данными ресурса.

В базу внесены Александр Сибирцев, Александр Скулков, Сергей Плешаков, Олег Чемодуров, Андрей Пряников, Алексей Воскович, Тимофей Сапронов, Виталий Виноградов, Елизар Стрельченко, Анатолий Лебединский, Наталья Логинова, Матвей Большаков, Руслан Парпиев, Роман Веслаух, Владимир Глушков и Хетаг Хинчагов отмечается в сообщении

Ранее в базу украинского сайта попали 22 актера этого сериала.