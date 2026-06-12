Москва12 июн Вести.Футболисты российского клуба ЦСКА были внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец", речь идет о полузащитнике Даниле Козлове и защитниках Викторе да Силва Марселино Жоао и Рейсе де Лима Матеус.

Данные спортсменов были размещены на ресурсе вечером 11 июня. Футболисты обвиняются украинской стороной в публичной поддержке РФ и "покушении на суверенитет и территориальную целостность" Украины. По данным РИА Новости, поводом для внесения футболистов в списки стало то, что часть средств, собранных рамках акции, проходившей в ходе матча Кубка России ЦСКА - "Краснодар", была направлена на спортивную реабилитацию ветеранов СВО.

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