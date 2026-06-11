Вратаря ЦСКА Торопа и трех легионеров "Краснодара" внесли в базу "Миротворца" Вратарь ЦСКА и 4 футболиста "Краснодара" попали на экстремистский "Миротворец"

Москва11 июн Вести.Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, а также четыре футболиста "Краснодара", трое из которых - легионеры, внесены в базу украинского сайта "Миротворец", который признан экстремистским и заблокирован на территории России.

В списки "Миротворца" попали чемпион России в составе "Краснодара" нигериец Мозес Кобнан Дэвид, уругвайский форвард Хуан Боселли, бразильский защитник Жубал, а также игрок сборной России Валентин Пальцев.

Всем четверым, как и Торопу, вменяется "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также участие в благотворительной акции перед матчем Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" в марте 2026 года, средства от которой были перечислены Паралимпийскому комитету России (ПКР) и частично направлены на реабилитацию участников СВО.

Тороп - воспитанник ЦСКА и двукратный победитель Кубка России в составе армейского клуба.

Ранее в базу экстремистского "Миротворца" неоднократно вносились российские футболисты и представители других видов спорта. К примеру, в мае в списки сайта был включен бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Павел Погребняк.