Москва19 июн Вести.Трое футболистов футбольного клуба "Ротор" Волгограда внесены в базу украинского сайта "Миротворец", сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Речь идет об опорном полузащитнике Сергее Макарове, левом защитнике Вячеславе Бардыбахине и защитнике Денисе Фомине​​​.

Поводом для внесения в базу стало то, что перед первым матчем сезона 2025-2026 "Ротор" - "Енисей" (Красноярск), который состоялся 4 августа 2025 года, спортсмены вышли на футбольное поле в сопровождении детей ветеранов СВО