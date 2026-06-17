Экс-тренера сборной России по футболу Газзаева внесли в "Миротворец"

Валерия Газзаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец" Экс-тренера сборной России по футболу Газзаева внесли в "Миротворец"

Москва17 июн Вести.Бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газзаев пополнил базу данных украинского сайта "Миротворец", пишет РИА Новости.

Уточняется, что данные Газзаева были опубликованы на сайте в среду​​​.

"Миротворец" обвиняет экс-тренера в публичной поддержке политики, проводимой в РФ. Также среди обвинений значится его якобы покушение на территориальную целостность Украины.

Сайт "Миротворец" - украинский веб-ресурс, содержащий базу персональных данных людей, которые, по мнению ее составителей, имеют отношение к "преступлениям против основ национальной безопасности Украины". Сайт создан в 2014 году.