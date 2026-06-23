Москва23 июн Вести.Режиссер Андрей Звягинцев внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из информации, размещенной ресурсом.

По данным сайта, личные сведения Звягинцева были внесены в базу из-за посещения Крыма. Авторы ресурса обвинили режиссера в покушении на суверенитет Украины. Кроме Звягинцева, в базе также оказались его мать Галина и вторая жена - фотограф Анна Матвеева.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. На нем публикуются личные данные людей, собранные незаконным путем, если те по тем или иным причинам получили негативную оценку со стороны авторов ресурса.

Ранее троих футболистов волгоградского клуба "Ротор" также включили в базу "Миротворца".