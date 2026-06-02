Комик Алексей Щербаков попал в базу "Миротворца" Комика Алексея Щербакова внесли в базу сайта "Миротворец"

Личные данные комика Алексея Щербакова внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", следует из обновленных материалов портала.

Артиста внесли в списки сайта за проведение благотворительных концертов в поддержку российских военных и членов их семей.

Щербаков Алексей Сергеевич, дата рождения - 15.01.1988 говорится в публикации "Миротворца"

Ранее "Миротворец" внес в свои списки нового замминистра обороны России Виталия Шулика.

"Миротворец" - украинский интернет-сайт с базой персональных данных людей, которые, по мнению его составителей, якобы совершали "преступления против основ национальной безопасности Украины". Ресурс функционирует с 2014 года.