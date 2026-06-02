Москва2 июнВести.Личные данные комика Алексея Щербакова внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", следует из обновленных материалов портала.
Артиста внесли в списки сайта за проведение благотворительных концертов в поддержку российских военных и членов их семей.
Щербаков Алексей Сергеевич, дата рождения - 15.01.1988говорится в публикации "Миротворца"
Ранее "Миротворец" внес в свои списки нового замминистра обороны России Виталия Шулика.
"Миротворец" - украинский интернет-сайт с базой персональных данных людей, которые, по мнению его составителей, якобы совершали "преступления против основ национальной безопасности Украины". Ресурс функционирует с 2014 года.