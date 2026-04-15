Москва15 апр Вести.Российского актера Алексея Ошуркова, который исполнил роль офицера Николая Зубова в сериале "Солдаты", внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из данных онлайн-ресурса.

На сайте указывается, что актера внесли в базу из-за его участия в съемках сериала "Свои". Его также "обвиняют" в нарушении государственной границы Украины, покушении на суверенитет страны и публичной поддержке России.

Ранее в базу экстремистского украинского ресурса "Миротворец" попала еще одна российская актриса – звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова. Ее также обвинили в поддержке спецоперации России на Украине и покушении на территориальную целостность страны.