В список "Миротворца" добавили ряд актеров из фильма о СВО

Актеры из фильма про СВО попали в базу украинского "Миротворца"

Москва10 апр Вести.Несколько актеров театра и кино, снявшихся в популярных российских фильмах и сериалах, включили в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", следует из сведений, опубликованных на ресурсе.

В четверг, 9 апреля, на сайте появились актеры, сыгравшие в фильме про специальную военную операцию "Малыш", в частности, Кельвин Увво, а также Никита Манец, известный по сериалам "Пищеблок" и "Слово пацана. Кровь на асфальте", и актер театра Et Cetera Даниил Никитин.

Вместе с ними в базу данных ресурса добавили и других актеров, также участвовавших в фильме, а именно Сергея Уманова, Даниила Чупа, Михаила Селиванова, Гаврила Менкярова. Примечательно, что в список был добавлен 13-летний актер Александр Полунин.

Ранее на сайте "Миротворца" появилась российская актриса Валентина Рубцова.