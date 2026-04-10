Москва10 апрВести.Несколько актеров театра и кино, снявшихся в популярных российских фильмах и сериалах, включили в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", следует из сведений, опубликованных на ресурсе.
В четверг, 9 апреля, на сайте появились актеры, сыгравшие в фильме про специальную военную операцию "Малыш", в частности, Кельвин Увво, а также Никита Манец, известный по сериалам "Пищеблок" и "Слово пацана. Кровь на асфальте", и актер театра Et Cetera Даниил Никитин.
Вместе с ними в базу данных ресурса добавили и других актеров, также участвовавших в фильме, а именно Сергея Уманова, Даниила Чупа, Михаила Селиванова, Гаврила Менкярова. Примечательно, что в список был добавлен 13-летний актер Александр Полунин.
Ранее на сайте "Миротворца" появилась российская актриса Валентина Рубцова.