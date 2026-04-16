В базу "Миротворца" попали 22 российских актера из сериала "Свои"

Москва16 апр Вести.Личные данные 22 российских актеров из сериала "Свои" появились в базе экстремистского украинского сайта "Миротворец", следует из информации, опубликованной на ресурсе.

В частности, в базу внесены Александр Воскресенский, Сергей Внуков, Александр Отраднов, Владимир Кирдяшкин, Влад Кунеевский, Александр Сошкин, Кирилл Ермичев, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра, Юлия Кобец, Мария Воскресенская, Мария Афанасьева, Анатолий Запорожцев, Сергей Калашников, Роман Серегин, Виталий Свириденко, Иван Немцов, Андрей Полуэктов, Жанна Куприянова, Анна Лысенко, Игорь Лебедев, Ярослав Петрашко. Все они обвиняются в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, пропаганде и публичной поддержке России.

Ранее в базу "Миротворца" попал российский оператор и продюсер, режиссер сериала "Свои" Вячеслав Кириллов.