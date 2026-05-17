Участников российской группы The Hatters внесли в базу "Миротворец"

Москва17 мая Вести.Музыкантов российской рок-группы The Hatters включили в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Обновленные списки размещены на сайте ресурса.

В базу внесли личные данные всех четырех членов музыкального коллектива - Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина.

Артистов обвиняют в том, что они якобы покушались на суверенитет и территориальную целостность страны, являлись соучастниками военных преступлений против Украины и занимались нелегальной коммерческой деятельностью внутри страны.

Поводом для внесения в реестр указано посещение группой Республики Крым и проведение концертов в Севастополе.

Ранее сообщалось, что несколько российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх, попали в списки "Миротворца".