Украинский "Миротворец" внес в свои списки Сергея Федорова за поддержку СВО

Легенду хоккея Сергея Федорова внесли в базу украинского "Миротворца" Украинский "Миротворец" внес в свои списки Сергея Федорова за поддержку СВО

Москва24 июл Вести.Легендарный советский и российский хоккеист, а ныне тренер Сергей Федоров внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте организации.

Авторы портала обвиняют 56-летнего спортсмена в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке проведения специальной военной операции.

За свою игровую карьеру Федоров стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз", завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр. В качестве главного тренера московского ЦСКА он дважды приводил армейцев к победе в Кубке Гагарина (в 2022 и 2023 годах).