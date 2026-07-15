Москва15 июл Вести.Персональные данные главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Алексея Жамнова оказались в базе данных украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).

Соответствующая информация опубликована на ресурсе 14 июня.

Согласно информации на экстремистском портале, 55-летний тренер обвиняется "в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в поддержке проводимой Россией специальной военной операции (СВО).

Жамнов руководит "Спартаком" с 2023 года. В период с 2006 по 2012 год он занимал пост генерального менеджера чеховского "Витязя", а затем аналогичную должность в мытищинском "Атланте". После закрытия клуба Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером "Спартака", а с 2018 по 2019 год временно исполнял обязанности главного тренера команды.

С 2018 года Жамнов входил в тренерский штаб сборной России, а с 2021 до 2023 года возглавлял национальную команду. Под его руководством российские хоккеисты завоевали серебряные медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В качестве игрока Жамнов выступал за московское "Динамо", чеховский "Витязь", а также за клубы Национальной хоккейной лиги "Виннипег", "Филадельфия", "Чикаго" и "Бостон". В числе участников сборной СНГ он стал олимпийским чемпионом 1992 года. Позднее, уже в составе команды России, завоевал на Играх 1998 и 2002 года серебро и бронзу соответственно.

Ранее в базу украинского экстремистского ресурса были внесены бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин, а также олимпийского чемпиона 2018 года Сергея Андронова.