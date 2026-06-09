Чемпион мира по хоккею россиянин Кокарев попал в базу данных "Миротворца"

Чемпион мира Кокарев внесен в базу экстремистского "Миротворца" Чемпион мира по хоккею россиянин Кокарев попал в базу данных "Миротворца"

Москва9 июн Вести.Российский хоккеист Денис Кокарев, который является чемпионом мира в составе национальной сборной и двукратным обладателем Кубка Гагарина, внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и заблокирован на территории РФ).

Соответствующая информация была размещена на ресурсе 8 июня. Кокарева обвинили "в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в поддержке проводимой Россией специальной военной операции (СВО).

Хоккеисту 40 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Последним клубом в карьере Кокарева было белорусское "Динамо – Молодечно".

В разные годы Денис Кокарев также выступал за такие команды, как ТХК, ХК МВД, московское и подмосковное "Динамо", "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург", "Витязь", "Спартак" и "Тамбов".

Кубок Гагарина хоккеист завоевал в составе московского "Динамо" в сезонах 2011/12 и 2012/13. Звание чемпиона мира он получил в 2012 году.

Ранее в базу украинского экстремистского ресурса был внесен бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин.